Universiteit van Oxford onderzoekt combineren van verschillende coronavaccins

Meer flexibiliteit en misschien zelfs een betere bescherming tegen het coronavirus. Dat is de hoop van een nieuw onderzoek van de universiteit van Oxford naar het combineren van verschillende coronavaccins voor de eerste en tweede dosis. Proefpersonen krijgen combinaties van de vaccins van AstraZeneca en Pfizer toegediend.

Het Britse onderzoek, dat vandaag is gestart, is wereldwijd het eerste onderzoek naar de effecten van verschillende coronavaccins voor de eerste en tweede dosis. Het onderzoek duurt dertien maanden, maar de eerste resultaten worden komende zomer al verwacht.

Het onderzoek kan het makkelijker maken om de hele wereldbevolking te voorzien van een coronavaccin, zegt gezondheidsadviseur Jonathan Van-Tam in een persbericht: "Het is zelfs mogelijk dat door het combineren van vaccins de immuunrespons kan worden versterkt, door een verhoogd aantal antilichamen. Alleen als we dit onderzoeken in een klinisch onderzoek kunnen we dit te weten komen."

De universiteit gaat ook de effecten van verschillende intervallen tussen de eerste en tweede dosis onderzoeken. De twee doses worden met een interval van 28 dagen of twaalf weken toegediend. Meer dan 800 proefpersonen uit Engeland doen mee.

Succesvol bij andere vaccins

De Nijmeegse immunoloog Dimitri Diavatopoulos riep deze week op om vaccins van verschillende farmaceuten te combineren, om zo vaccinatieprocessen te versnellen. Volgens Diavatopoulos wordt dit ook succesvol bij andere vaccins gedaan.

Commerciële belangen kunnen het combineren van vaccins echter in de weg zitten. Diavatopoulos: "Voor veel fabrikanten zal dit vloeken in de kerk zijn. Zij willen hun vaccin niet een op een vergelijken met een ander vaccin."