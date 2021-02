President Biden: Amerikaanse diplomatie terug op het wereldtoneel

De Amerikaanse president Biden belooft meer te doen om de oorlog in Jemen te stoppen. Ook herroept hij het besluit van zijn voorganger Trump om Amerikaanse militairen terug te trekken uit bases in Duitsland, geeft hij een waarschuwing aan Moskou en roept hij de generaals in Myanmar op de macht terug te geven aan een burgerregering en politieke gevangenen vrij te laten.

De president hield een toespraak op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington. "Amerika is terug, diplomatie is terug als kern van ons beleid", zei hij tegen de aanwezige ambtenaren. "Jullie zijn belangrijk, ik steun jullie." Veel medewerkers van het ministerie zijn teleurgesteld in het buitenlandbeleid van Trump, die "America First" als motto had en bezuinigingen doorvoerde op Buitenlandse Zaken.

Lhbti'ers beschermen

Over Rusland zei Biden dat "de dagen voorbij zijn dat we alleen maar toekijken bij kwaadaardige acties." Hij riep Moskou op om de veroordeelde oppositieleider Navalny onmiddellijk vrij te laten. Amerika zal het offensief tegen de Houthi-rebellen in Jemen onder leiding van Saudi-Arabië niet langer steunen. Washington zal zich volgens Biden vol gaan inzetten voor vrede in Jemen, maar Saudi-Arabië wel blijven helpen zich te verdedigen.

In zijn toespraak beloofde Biden zich ook in te zetten voor de bescherming van lhbti'ers wereldwijd.