Medische primeur: Joe kreeg nieuwe handen én een nieuw gezicht

Joe DiMeo - Reuters

Maar liefst 140 zorgmedewerkers, een 23 uur durende operatie en 45 dagen op de IC kwamen eraan te pas: de uiterst gecompliceerde en riskante operatie waardoor Joe DiMeo (22) over een nieuw gezicht én twee nieuwe handen beschikt. Bijna zes maanden na de operatie kan de ingreep door New Yorkse artsen als succesvol worden bestempeld. Dat is een wereldwijde primeur.

Artsen hebben twee keer eerder geprobeerd om een gezicht en twee handen te transplanteren, schrijft persbureau Reuters. Beide pogingen waren niet succesvol: een patiënt overleed door complicaties na de operatie, bij de andere patiënt bleken de handen niet goed te functioneren.

DiMeo kan weer zelfstandig alledaagse taken uitvoeren, en de nieuwe lichaamsdelen worden niet door het lichaam van DiMeo afgestoten. Dus de ingreep is volgens zijn arts, Eduardo Rodriguez, succesvol. "We wilden hem niet alleen er goed uit laten zien, maar het moest ook goed werken, vooral wat betreft de handen", zegt Rodriguez. Om zo ver te komen was wel een lang revalidatietraject nodig:

Nieuwe handen en een nieuw gezicht, Joe had de medische primeur - NOS

In slaap achter het stuur Na een lange nachtdienst in 2018 viel DiMeo in slaap achter het stuur en verloor de controle over zijn auto. Die raakte de stoeprand, sloeg over de kop en explodeerde. De Amerikaan overleefde het ongeluk ternauwernood, en liep op 80 procent van zijn lichaam derdegraads brandwonden op. Daardoor verloor hij onder meer zijn vingertoppen, oogleden en lippen.