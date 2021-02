Wraakpornozaak met Nederlandse link zet discussie in Marokko op scherp

Het schandaal zet de schijnwerpers op onderwerpen die taboe zijn in het islamitische land. In het openbaar wordt er nauwelijks over gesproken, maar op sociale media wordt er nu volop over gediscussieerd. De zaak laat volgens correspondent Samira Jadir zien dat de wet tegenstrijdig is als het gaat om wraakporno.

Een wraakpornozaak doet in Marokko veel stof opwaaien. Een jonge moeder die gefilmd was terwijl ze seks had met een man, heeft een maand vastgezeten, omdat ze niet getrouwd was. Een groep activisten roept nu op wetsartikel 490, het verbod op seks voor het huwelijk, zo snel mogelijk te schrappen.

De zaak heeft ook een Nederlandse link. Het was de in Nederland wonende ex-vriend van de 24-jarige vrouw uit de stad Tétouan die stiekem de seksvideo had opgenomen, zegt haar advocaat tegen de Franse krant Le Monde.

Er is geen uitleveringsverdrag tussen Nederland en Marokko. Dat verklaart volgens de advocaat waarom de ex-vriend, in tegenstelling tot de vrouw, niet is veroordeeld wegens seks voor het huwelijk. De advocaat zegt van te plan zijn in Nederland aangifte te doen tegen de ex-vriend.

De video zou gefilmd zijn in 2016. De ex-vriend legde vast dat de vrouw seks had met een andere man. De vrouw genaamd Hanaa droeg alleen een nikab en wist naar eigen zeggen niet dat ze werd gefilmd.

Uit de cel

De moeder van twee kinderen werd vorige maand veroordeeld tot een maand cel en kwam gisteren vrij. Mensenrechtenorganisatie Collectief 490 wachtte haar op met bloemen. Deze groep is in 2019 opgericht, nadat een Marokkaanse journaliste veroordeeld was tot een jaar celstraf vanwege buitenechtelijke seks en illegale abortus.

"De 24-jarige Hanaa vertelde aan het collectief dat ze slachtoffer is geweest van verkrachting op jonge leeftijd", zegt Jadir. "En dan wordt ze nu ook nog bestempeld als dader van een misdaad. Want al heb je de celstraf uitgezeten, je zal als vrouw altijd worden bestempeld als dader."

Kentering

De overgrote meerderheid van de Marokkaanse samenleving is conservatief en dus tegen seks voor het huwelijk, zegt Jadir. Desondanks heeft de correspondent het idee dat de samenleving milder reageert dan voorheen: "Het merendeel op sociale media vond haar toch ook een slachtoffer: iemand die zonder toestemming is gefilmd en waar beelden van naar buiten zijn gebracht. Dat is wel een kentering in vergelijking met een paar jaar geleden. Dan zou die vrouw alleen maar slecht zijn geweest."

Toch is de kans volgens haar erg klein dat artikel 490 snel uit het Marokkaanse wetboek wordt geschrapt. Zo'n besluit zou te veel botsen met de islamitische waarden van het land. Jadir: "Seks voor het huwelijk gebeurt hier wel, maar als je er niet mee te koop loopt of op betrapt wordt, is er niet zo veel aan de hand. Desondanks vindt de meerderheid dat het niet normaal moet worden, want in de islam is het verboden."