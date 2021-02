Zonder hoofdrolspeler in 'coronagate' speelt Kampong gelijk in Tilburg

Het treffen tussen Tilburg en Kampong in de hockeyhoofdklasse is geëindigd in een 1-1 gelijkspel. Het ging donderdagavond, veel meer dan over het sportieve resultaat, over de enorme rel rond Kampong-speler Jip Janssen.

Eind september speelden beide clubs ook al tegen elkaar. Kampong won met 4-1, maar omdat de niet-speelgerechtigde Janssen die avond gewoon werd opgesteld, moest het duel worden overgespeeld. Kampong kreeg daarnaast een geldboete en drie punten in mindering.

Janssen was bij de wedstrijd in september, waarin hij nota bene het eerste doelpunt maakte, in afwachting van de uitslag van een coronatest. In de rust bleek dat het resultaat positief was. De strafcornerspecialist vertrok daarop direct uit Tilburg, maar het kwaad was al geschied.

Beslissing na rust

Omdat Janssen voor het eerste duel eigenlijk niet speelgerechtigd was, ontbrak hij donderdag ook bij de replay. De openingstreffer van Kampong, dat in de hoofdklasse op de vijfde plaats staat, viel pas in de tweede helft. Derck de Vilder scoorde vanuit een strafcorner.

Ook na de 1-0 was Kampong de betere ploeg, maar de Utrechters stuitten herhaaldelijk op de uitstekend keepende Sander van Berkel. De doelman van Tilburg werd in de slotfase naar de kant gehaald, waarna de thuisploeg met twee veldspelers extra alsnog de gelijkmaker realiseerde.