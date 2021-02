RB Leipzig krijgt geen toestemming om Liverpool te ontvangen

RB Leipzig kan Liverpool op dinsdag 16 februari in de eerste wedstrijd van de achtste finales van de Champions League niet op eigen veld ontvangen. De Duitse overheid wees donderdag het verzoek van Leipzig af om voor de ploeg van Liverpool een uitzondering te maken op het vliegverbod voor reizigers uit Engeland vanwege de coronapandemie.

Als Leipzig er niet tijdig in slaagt om met een alternatief te komen, heeft dat volgens de UEFA-reglementen een 3-0 nederlaag tot gevolg. De return staat voor 10 maart in Liverpool gepland.

In Duitsland gelden sowieso tot en met 17 februari inreisverboden voor onder meer reizigers uit Groot-Brittannië. Een mogelijke oplossing is het omdraaien van de twee ontmoetingen. Bij Leipzig speelt Justin Kluivert, die wordt gehuurd van AS Roma. Bij Liverpool staan Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk (nog geblesseerd) onder contract.