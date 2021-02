Man redt vos uit hoogwater in Lobith: 'Hij probeerde me nog te happen'

"Waarschijnlijk schrok de vos van ons toen hij ons in de verte hoorde aankomen", zegt Spliethof tegen Omroep Gelderland . "Hij begon te zwemmen. Maar dat deed hij wel de verkeerde kant op, want hij zwom zo ongeveer 400 meter van de vaste oever en omdat het daar alleen maar dieper werd, besloten wij het beest uit het water te halen."

Jordan Spliethof was samen met een collega op het water om bevers te tellen voor de Zoogdiervereniging. Naast een aantal bevers zwom ook een vos voorbij. De mannen zagen het dier vlak daarvoor op een eilandje, waar het vermoedelijk was gaan zitten vanwege het snel stijgende water.

Een man heeft gisteren bij Lobith een zwemmende vos gered. Het dier was door het hoogwater in de problemen gekomen.

Uiteindelijk kon hij de vos in zijn nekvel grijpen. "Hij probeerde mij eerst nog te happen, want hij dacht natuurlijk: nu ben ik er geweest. Maar eenmaal in de kano was hij rustig en eigenlijk alleen maar aan het beven."

Eenmaal aan land hebben de twee mannen de vos losgelaten. Het beestje was verder ongedeerd.