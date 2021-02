Regime Myanmar laat Facebook blokkeren

De burgerlijke ongehoorzaamheidsbeweging zegt niet te stoppen voordat de wettig gekozen regering van Suu Kyi is teruggekeerd. De beweging kreeg in korte tijd op Facebook vele tienduizenden volgers. Onder hen zijn artsen van ziekenhuizen. Gisteren legden zij in onder meer in de hoofdstad Naypyidaw en Yangon het werk neer.

Het leger beschuldigt haar van het bezit van illegaal geïmporteerde walkietalkies. Er zijn berichten dat ze onder huisarrest staat in de hoofdstad Naypyidaw, maar dat is niet officieel bevestigd.

Facebook dringt er bij de militairen op aan de blokkade in te trekken, "zodat de mensen in Myanmar contact kunnen hebben met hun familie en vrienden en toegang hebben tot belangrijke informatie".

Het nieuwe militaire regime in Myanmar heeft de toegang tot Facebook geblokkeerd vanwege de oproepen daar tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Inwoners van het land willen zo protesteren tegen de staatsgreep van zondag, waarbij de in november gekozen regering van leider Aung San Suu Kyi werd afgezet.

Protest met potten en pannen in Myanmar - NOS

Er zijn ook burgers die de staatsgreep steunen. In Naypyidaw trok een steunbetuiging aan de coupplegers duizenden deelnemers.

Beschuldiging fraude

Het leger greep de macht dit weekend kort voor de openingszitting van het parlement, waarbij nieuwe parlementsleden zouden worden beëdigd. Zo'n 400 parlementsleden werden vastgehouden in een regeringsgebouw. Later kregen ze te horen dat ze naar huis konden gaan, maar ongeveer zeventig van hen kwamen toch bij elkaar om in een symbolische zitting hun eed af te leggen en duidelijk te maken dat zij, en niet het leger, de wetgevende macht zijn.

Het leger zegt dat het de burgerregering opzij heeft gezet omdat de klachten van het leger over fraude bij de verkiezingen in november niet in behandeling werden genomen. Het zou 8,6 miljoen gevallen van fraude hebben geteld.

De partij van Suu Kyi haalde bij die verkiezingen een absolute meerderheid. Volgens waarnemers zijn de verkiezingen eerlijk verlopen.

Het leger heeft de noodtoestand afgekondigd en zegt dat die zeker een jaar van kracht blijft. Daarna komen er nieuwe verkiezingen en zal het leger de macht aan de winnaar overdragen, aldus een verklaring van de nieuwe machthebbers.