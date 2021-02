Ritzege Dupont in chaotische finale Ster van Bessèges

Timothy Dupont heeft de tweede etappe in de Ster van Bessèges op zijn naam gebracht. De Belg van Bingoal won in de 154 kilometer lange rit van Saint-Geniès-de Malgoirès naar La Calmette de sprint van het peloton, waarin zich in de finale twee valpartijen voordeden, met onder anderen Edvald Boasson Hagen als slachtoffer.

Dupont klopte in de sprint de Fransman Pierre Barbier en de Italiaan Giacomo Nizzolo. De Fransman Christophe Laporte werd vijfde en behield de leiderstrui.

Het peloton had op 10 kilometer van de finish Ludovic Robeet ingerekend. De Belgische ploeggenoot van Dupont was overgebleven van vijf vroege vluchters, onder wie de Fransman Alexandre Delettre, die net als woensdag in de kopgroep van de dag zat.