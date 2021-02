Biden treft ingewikkeld netwerk van vriend- en vijandschappen in Midden-Oosten

Joe Biden bij zijn inauguratie - Reuters

Amper twee weken is hij president, Joe Biden. En na alle opwinding, dag na dag, in en om Washington, lijkt het er ineens rustig. Na vier jaar lang het America first-beleid van president Donald Trump, heeft Biden andere plannen. Ook voor het Midden-Oosten. Maar volgens Midden-Oostenexpert Kim Ghattas, zal dat nog een zware dobber worden. Het is een puzzel die elke nieuwe president in de boedel aantreft: het soms ingewikkelde netwerk aan vriend- en vijandschappen in het Midden-Oosten. Onder Trump was het nog betrekkelijk overzichtelijk. Saoedi-Arabië was de vriend, Iran de vijand. Averechts effect Trump trok zich terug uit de deal met Iran en wilde het land hard raken en deed dat met liquidatie van de Iraanse generaal Qassem Soleimani - een van de machtigste mannen in het Midden-Oosten. Maar het effect was averechts, het conflict escaleerde en niet eerder zat Iran dichter bij een bom. De nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken: "De tijd die Iran nodig heeft om de grondstof voor één bom te produceren, is gedaald van meer dan een jaar tijdens de Irandeal, naar drie of vier maanden. Dat zien we op basis van openbare rapporten."

Quote Iran gedijt op z'n vijandschap jegens de VS. Journalist en schrijver Kim Ghattas

Journalist en schrijver Kim Ghattas, Midden-Oostenexpert: "Het Midden-Oosten is in veel opzichten in de afgelopen vier jaar veranderd. Positief zijn de vredesovereenkomsten tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Bahrein. De overeenkomst, tot stand gebracht door de VS, normaliseert de betrekkingen tussen de VAE en Israël." Maar het omarmen door Trump van dictators en autocraten, als de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, Abdel Fattah al-Sisi in Egypte tot Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië, is slecht voor de regio, zegt ze. "Voor de mensen daar en voor gerechtigheid." Vijandschap De regering-Biden zegt uiteindelijk te willen terugkeren naar een deal met Iran, mits het land zich aan de eerder gemaakte afspraken houdt. Iran gaat inmiddels gebukt onder zware economische sancties, maar kaatst de bal terug. "De bal ligt nu bij de VS en Washington. Als zij aan hun verplichtingen voldoen zullen wij ook aan de onze voldoen", heeft de Iraanse president Hassan Rouhani gezegd. "Iran gedijt op z'n vijandschap jegens de VS. Dat is deels de bestaansreden van de Islamitische Republiek. En dan is er nog het feitelijke probleem dat er in Iran presidentsverkiezingen zijn in de zomer van 2021. Tot die achter de rug zijn, voorzie ik geen vooruitgang in welk gesprek dan ook tussen de VS en Iran", zegt Ghattas.