België wil opgesloten zieke 'Hotel Rwanda-held' medische hulp geven

België heeft de regering van Rwanda medische hulp aangeboden voor de zieke Paul Rusesabagina. De 66-jarige man, die tijdens de genocide in Rwanda in 1994 als hotelmanager bijna 1300 mensen van de dood redde, zit in Rwanda in de gevangenis en heeft gezondheidsproblemen.

Rusesabagina, die de Belgische nationaliteit heeft, werd afgelopen zomer opgepakt. De Rwandese autoriteiten beschuldigen hem van terrorisme, het steunen van rebellen en het aanzetten tot geweld. Zijn gezondheid is fragiel: hij zou onder meer hartproblemen hebben. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken heeft haar Rwandese collega gevraagd om de rechten van Rusesabagina te eerbiedigen. Ook wil ze dat Belgische artsen hem gaan behandelen.

In 1994 slaagde Rusesabagina er als manager van Hotel des Mille Collines in Kigali in om bijna 1300 Tutsi's en gematigde Hutu's te redden uit de handen van moordlustige milities. In 2004 werden zijn daden verfilmd in de voor meerdere Oscars genomineerde film Hotel Rwanda.

In deze video wordt uitgelegd wat er gebeurde tijdens de genocide in Rwanda: