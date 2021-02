Energiebedrijf RWE wil schadevergoeding om steenkoolverbod

Energiebedrijf RWE start een arbitragezaak om een schadevergoeding af te dwingen van de Nederlandse overheid. RWE wekt in de Eemshaven energie op met steenkool, maar het gebruik van steenkool is vanaf 2030 verboden.

Het Duitse bedrijf verwacht 1,4 miljard euro verlies te lijden vanwege dat verbod en probeert die kosten nu op de Nederlandse overheid te verhalen. RWE stapt daarvoor naar het Internationaal Centrum voor Beslechting van Investeringsgeschillen.

Het kolenverbod werd in 2019 aangenomen. Volgens het ministerie van Economische Zaken hebben energiecentrales genoeg tijd om voor 2030 over te stappen op andere manieren van energieopwekking. Dat heeft het ministerie ook gezegd in gesprekken met RWE eind vorig jaar, schrijft demissionair staatssecretaris Van 't Wout aan de Tweede Kamer.