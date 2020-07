Ook Nijmegen verbiedt per direct tractoren bij demonstraties

Burgemeester Bruls van Nijmegen verbiedt per direct landbouwvoertuigen bij demonstraties. Het besluit geldt in ieder geval tot maandag 20 juli en volgt op verboden in de regio IJsselland (Zwolle) plus de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. In Brabant worden tractoren niet meer gedoogd op de snelweg.

De afgelopen dagen hebben boeren op trekkers drie keer onaangekondigd geprotesteerd in Nijmegen. Zo reden dinsdag zo'n vijftig boeren vanuit de Achterhoek naar Nijmegenaar Johan Vollenbroek, de activist die de staat voor de rechter daagde vanwege de stikstofaanpak. Volgens boeren is hij de 'aanstichter' van de stikstofcrisis, daarom overhandigden ze hem een brief.

Bij de spontane demonstraties van boeren zijn volgens de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid verkeersonveilige situaties en wanordelijkheden ontstaan. Ook wordt gevreesd dat de demonstraties zich zullen herhalen de komende dagen.

Risico voor omwonenden en verkeer

Reden voor de Nijmeegse burgemeester Bruls (CDA), ook voorzitter van de Veiligheidsregio, om in te grijpen en de tractoren te verbieden bij demonstraties.

"Demonstreren blijft gewoon toegestaan in Nijmegen, mits tijdig gemeld en overlegd", zegt Bruls in het besluit. "Maar zulke onverwachte acties, zonder duidelijk demonstratiedoel, brengen een risico voor omwonenden met zich mee. Ook is de verkeersveiligheid in het geding en wordt de doorgang voor hulpdiensten belemmerd, waardoor een gevaar voor de gezondheid ontstaat."

Er geldt geen algeheel verbod op boerendemonstraties, benadrukt Bruls in zijn besluit. "Het staat hen vrij op alle andere manieren te demonstreren."