Dreigtelefoontjes bij UMCG na nieuws over dwangopnames corona

Medewerkers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) worden telefonisch bedreigd. Aanleiding is het aanwijzen van het ziekenhuis als locatie om coronapatiënten gedwongen op te nemen.

Het besluit van het ministerie van Volksgezondheid kwam gisteren in het nieuws en leidde tot boze berichten op sociale media. Daar werd een telefoonnummer van het UMCG gedeeld en opgeroepen om het ziekenhuis te bellen.

Volgens RTV Noord kregen de telefonisten vervolgens een golf aan scheldpartijen en bedreigingen over zich heen en werden termen als 'deporteren' en 'concentratiekamp' niet geschuwd. Vooral gisteren werd er veel gebeld, volgens het ziekenhuis wel vijftig keer per uur.

"Sommige mensen belden wel vijftien keer. Daardoor was het ziekenhuis op sommige momenten onbereikbaar voor bijvoorbeeld patiënten of familieleden van patiënten", zegt een woordvoerder van het UMCG. "Heel kwalijk en triest. Vandaag wordt er minder gebeld, maar de toon is nog steeds heftig. Er is vanochtend een medewerker ontdaan naar huis gegaan." Het ziekenhuis laat het er niet bij zitten en gaat mogelijk aangifte doen.

Elke ziekte een ziekenhuis

Het besluit om het UMCG aan te wijzen als locatie voor gedwongen opnames is volgens het ministerie van Volksgezondheid niet meer dan een formaliteit. "Deze maatregel geldt al voor elke infectieziekte", zei een woordvoerder gisteren. "Voor elke ziekte is een ziekenhuis aangewezen." Zo is het UMCG ook de aangewezen plek om tbc-patiënten op te nemen.

In de praktijk komen gedwongen opnames weinig voor. Het geldt alleen voor besmette mensen die een "ernstig gevaar voor de volksgezondheid" vormen en wanneer dat gevaar "niet op andere wijze effectief kan worden afgewend".