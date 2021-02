Ten Hag over fout met Haller: 'Vinkje aanzetten, daar is het verkeerd gegaan'

Ten Hag over Haller: 'Het is niet om te lachen, maar het is hier nooit saai hè' - NOS

De fout omtrent het niet inschrijven van Sébastien Haller voor de Europa League ligt bij Ajax op het administratieve vlak. "Het is iets met computers. Vinkje aanzetten, uitzetten. Daar is het verkeerd gegaan." Trainer Erik ten Hag geeft op een persconferentie in de Johan Cruijff Arena tekst en uitleg over de misser rond de Franse miljoenenaankoop. "Het is hier nooit saai hè", opent hij. En dan serieus: "Maar het is niet om te lachen, het is ongelooflijk vervelend." Hopen op clementie UEFA Ajax hoopt nog dat de Europese voetbalbond UEFA clementie toont richting de Amsterdammers. "Hij stond wel op de spelerslijst. Zo'n vinkje is een detail dat verkeerd is gegaan met hele grote consequenties. Dat voelt verkeerd." Wie precies de hoofdschuldige is in de zaak Haller, dat liet Ten Hag in het midden. "Het is niet op een persoon af te schuiven. Waar mensen werken, worden fouten gemaakt."

Het ontbreken van Haller in Europa betekent niet dat Ajax nu een transfer van Quincy Promes naar Spartak Moskou zal dwarsbomen. Ten Hag: "Nee, we hebben in de spits ook de opties Brian Brobbey, Dusan Tadic, Lassina Traoré en Zakaria Labyad." Brobbey, Idrissi en Promes De 19-jarige Brobbey liet woensdag weten zijn aflopende contract niet te verlengen en Ajax na dit seizoen te verlaten. Ergens snapt Ten Hag dat niet: "Vanuit hier kun je bij de beste clubs van Europa komen, dat heeft het recente verleden bewezen. Ik ken Brobbey's denkrichtingen, zijn gevoel al wat minder." Ten Hag ging ook nog kort in op de komst van Oussama Idrissi: "Die kans kwam voorbij. Een uitstekende speler. En zo zijn we gedekt voor een eventueel vertrek van Promes." Ajax speelt zondag in de eredivisie om 12.15 uur thuis tegen FC Utrecht.