Vier moederloze dasjes met succes uitgezet in Overijssel

Vier jonge dassen zijn succesvol teruggeplaatst in een natuurgebied in Overijssel. De dieren zaten in opvangcentra nadat ze hun moeder hadden verloren. De twee mannetjes en twee vrouwtjes zijn uitgezet in een afgezet stuk bos in het grensgebied met Duitsland.

Het project - dat in oktober van start ging - was tot nog toe geheim. "Liefst zou je het van de daken schreeuwen dat we met zo'n mooi project bezig zijn, maar dat kan helaas niet", zegt Gerard Berendsen van dassenwerkgroep Twente tegen RTV Oost. "De meeste mensen hebben de beste bedoelingen, maar ook dan kan je wel verstoren. Het is nu al veel drukker in het bos door de corona en daar hebben de dieren ook last van."

Dat beaamt Hester Bartels van opvangcentrum Das en Boom. "Ze moeten goed kunnen wennen en zich thuis gaan voelen. Anders rennen ze in blinde paniek weg en worden ze doodgereden." In het gebied waar de dieren zijn uitgezet, in de omgeving van het Buurserzand, lag al een oude verlaten dassenburcht. Dat vergrootte de kans op succes.