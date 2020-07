Duizenden Israëliërs demonstreren in Tel Aviv tegen coronabeleid regering

Het onderstreept volgens correspondent Ties Brock hoe diep de onvrede zit bij de betogers. De woede richt zich vooral op het in hun ogen trage handelen van de Israëlische overheid in de coronacrisis. Zo komen economische steunpakketten maar langzaam van de grond, terwijl de werkloosheid in Israël inmiddels is opgelopen tot 21 procent.

In Tel Aviv hebben duizenden Israëliërs gedemonstreerd tegen het coronabeleid van de regering. Gedurende het protest stroomde het Rabinplein in de stad vol. Ook was het druk in de straten rond het plein.

De onvrede in het land over het beleid van premier Netanyahu groeit. Volgens Brock moest de demonstratie in Tel Aviv daarom ook een stevig signaal zijn richting de overheid, waarbij de organisatie had benadrukt dat het geen politiek protest moest worden.

Israël leek in maart het coronavirus nog snel de baas, nadat al vroeg was besloten tot een strenge lockdown. Daarna ging het land vrijwel in een keer weer open. Vervolgens liep het aantal besmettingen in hoog tempo weer op. Afgelopen week stelde premier Netanyahu wederom strenge coronamaatregelen in.