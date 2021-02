Af en toe denkt Van der Breggen weer als verpleegster en niet als wielerkampioene

"Ik ben aan de ene kant blij dat we - als topsporters - naar Spanje kunnen om daar met de ploeg een goed trainingskamp te hebben. Maar dan heb je soms het hele coronagebeuren niet eens meer door. Je zit in de topsportbubbel. Tot je iets op social media zet en mensen reageren met 'Ja, jullie wel, wij zitten hier'."

Van der Breggen is, als Jeroen Stekelenburg met haar spreekt, net terug uit Spanje, waar ze met haar ploeg op trainingskamp was. Het was een trip die anders was dan normaal, vertelt ze aan de keukentafel.

"Ik weet hoe complex het is om in een ziekenhuis te werken en welke verantwoordelijkheden je hebt. Het is zo ontzettend hard werken. Ik weet hoe een oud-klasgenootje voorzichtig is met het ontmoeten van andere mensen omdat ze de situatie van het ziekenhuis ervaart. Misschien komt daar wel mijn dubbele gevoel vandaan."

Van der Breggen begrijpt heel goed welke problemen momenteel rond corona spelen. Ook die in de zorg. Ze studeerde voordat ze professioneel ging fietsen verpleegkunde en heeft nog veel contract met vriendinnen en oud-klasgenoten die werkzaam zijn in de zorg.

Terwijl Van der Breggen in Spanje haar trainingen afwerkte, werd bovendien het aantal nieuwsberichten over het niet doorgaan van de Olympische Spelen steeds groter. Dat volgde zij natuurlijk ook.

Zoomen met Pieter

"We worden ook wel op de hoogte gehouden. Gisteren hadden we een zoommeeting met chef de mission Pieter van den Hoogenband. Toen ging het ook over: naar welke info luister je wel of niet? Wat klopt er wel en wat klopt er niet? Daarom is het ook fijn om van Pieter zelf te horen: zo is het en niet anders."

"Je hoort gewoon heel veel. Als er berichten komen dat de Spelen niet doorgaan, schrik je weer en denk je: 'Nee, niet weer'. Voorlopig ziet het er goed uit en gaan de Spelen door. Daar moet ik me aan vasthouden. Dat zit in mijn hoofd en daar train ik voor. Dat was eigenlijk ook wat Pieter zei: het gaat door."