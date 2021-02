Vorst en 20 centimeter sneeuw op komst: 'Maken we zelden mee'

Het is vandaag met een maximumtemperatuur van 10 graden moeilijk voor te stellen, maar vanaf komend weekend is er een serieuze vorstperiode en veel sneeuw op komst: plaatselijk misschien wel 20 centimeter. En dat is behoorlijk bijzonder, weet weerman Gerrit Hiemstra. "Dit maken we in Nederland zelden mee."

De grote omslag komt door een lagedrukgebied vanuit het zuiden. Hierdoor komt de wind uit het oosten, waardoor er zaterdagavond in eerste instantie in het zuiden regen en later ook sneeuw gaat vallen. In de nacht kan er op veel plaatsen in het land 15 tot 20 centimeter sneeuw vallen, in combinatie met een stevige oostenwind (windkracht 5 tot 7).

Zondag wordt het volgens Hiemstra 3 tot 4 graden onder het vriespunt en die nacht wordt het -7. Op sociale media komen zelfs weermodellen met extremen van -17 voorbij. Daar gaat Hiemstra niet in mee. "De weermodellen waar mensen op sociale media en dergelijke hun voorspellingen op baseren zijn vrij beschikbaar. Het is belangrijk dat je de weermodellen goed interpreteert, op basis van ervaring en kennis."

Vorst tot donderdag

Volgens Hiemstra houdt de vorst in ieder geval aan tot en met volgende week donderdag. Wat er daarna gebeurt, is volgens de weerman nog te onzeker om te voorspellen. Maar zeker is dat deze hoeveelheid sneeuw in combinatie met de sterke wind zelden voorkomt in Nederland. "Misschien eens in de twintig jaar."

En als je langere perioden met vorst zegt, zegt de leek: komt er een Elfstedentocht? "Dat is echt complete nonsens", reageert Hiemstra. "Om het ijs geschikt te krijgen voor de Elfstedentocht, heb je twee weken matige tot strenge vorst nodig. Als we vanaf het weekend tot donderdag rekenen, heb je nog tien dagen te gaan. En ook kan sneeuw voor slechte ijskwaliteit zorgen."

Klimaatverandering

Daarnaast wil Hiemstra graag nog eens het verschil tussen weer en klimaat uitleggen. De gedachte dat een periode van strenge vorst en veel sneeuw tegenstrijdig is met de klimaatopwarming, is pertinent onjuist. "Bij klimaat gaat het over gemiddeld weer over een groot gebied over een lange periode. Het kan nog steeds vriezen in een opwarmend klimaat, maar dat komt steeds minder voor."