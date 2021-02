Tennisloze dag in Melbourne vanwege nieuwe coronatesten: 'Dit verwacht je niet'

"Iedereen is dertien of veertien keer getest. Dit verwacht je niet." Tennisster Arantxa Rus zit in Melbourne - opnieuw - vast op haar hotelkamer, een paar dagen voordat de Australian Open begint. Woensdag werd bekend dat een medewerker van het hotel waar veel tennissers twee weken in quarantaine zaten positief is getest op het coronavirus. Gevolg: 160 spelers terug in isolatie en sneltesten. Als ze negatief zijn, mogen ze meteen weer naar buiten.

Rus zit wéér vast op hotelkamer: 'Dit verwacht je niet na dertien keer testen' - NOS

Rus is een van de spelers die een week geleden nog in het bewuste hotel zat. "Ik ben vanmorgen weer getest. Het is wachten op het resultaat en hopelijk kan ik dan morgenochtend weer trainen. Ze willen het zo snel mogelijk oplossen." Er zijn deze week zes voorbereidingstoernooien voor de Australian Open en die lagen donderdag allemaal stil vanwege 507 nieuwe testen. En dat terwijl de spelers net een paar dagen uit hun quarantaine zijn. Australian Open gaan gewoon door Craig Tiley, toernooidirecteur van de Australian Open, raakt niet in paniek. "We gaan gewoon van start maandag. We hebben geen enkele intentie om iets te veranderen en zijn er zeker van dat het toernooi doorgaat."

