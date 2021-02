Zorgautoriteit: 'Operatiecapaciteit neemt weer toe en meer ziekenhuisverwijzingen'

Ziekenhuizen hebben weer iets meer ruimte voor het uitvoeren van operaties. Op dit moment is 35 procent van de capaciteit afgeschaald, ten opzichte van 40 procent een week eerder. Dat blijkt uit wekelijkse cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op basis van ZorgDomein, een verwijsplatform dat door ongeveer 90 procent van de huisartsen wordt gebruikt.

Bijna driekwart van ziekenhuizen geeft aan alle 'kritiek planbare zorg' te kunnen leveren. Vorige week was dit nog 63 procent. Onder kritiek planbare zorg vallen bijvoorbeeld operatieve verwijderingen van kankertumoren, chemokuren en nier- en stamceltransplantaties.

Afschalen

Deze zorg, die binnen zes weken moet worden geleverd, kan soms niet meer doorgaan vanwege de hoge coronadruk en de personeelstekorten in de ziekenhuizen. Door de grote toestroom van coronapatiënten moesten ziekenhuizen vorig jaar noodgedwongen afschalen.

"In alle regio's is de gerapporteerde afschaling vanaf begin januari afgenomen, wat betekent dat meer operatiekamers in gebruik zijn voor de reguliere zorg", meldt de NZa in een persbericht. "Alle ziekenhuizen geven deze week aan alle (semi-)acute zorg te kunnen leveren." Anders dan kritiek planbare zorg, is acute zorg hulp die niet kan wachten.

Verwijzingen

Ook hebben huisartsen vorige week bijna tien procent meer patiënten doorverwezen dan de week ervoor. Vorige week lag het aantal verwijzingen naar ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra op 86 procent van het verwachte aantal verwijzingen zonder corona-uitbraak, tegenover 77 procent de week ervoor.

In december werd bekend dat huisartsen sinds de start van de coronacrisis minder patiënten doorverwezen naar vervolgzorg. Tussen half maart en half december ging dat om meer dan 1,7 miljoen verwijzingen die niet plaatsvonden, of werden uitgesteld.