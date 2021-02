Ineos verdeelt sterrenensemble over grote rondes: Thomas de Tour, Bernal de Giro

Geraint Thomas wordt kopman in de Tour de France - EPA

De Britse wielerploeg Ineos Grenadiers gaat dit jaar in de Tour de France van start met de Brit Geraint Thomas, de Ecuadoriaan Richard Carapaz en de Britse Giro-winnaar Tao Geoghegan Hart. Dat heeft teambaas Dave Brailsford bekendgemaakt. De Colombiaan Egan Bernal, winnaar van de Tour van 2019, richt zich op de Giro d'Italia. De nieuw aangetrokken Brit Adam Yates gaat als kopman naar de Vuelta a España. "We hebben onszelf afgevraagd of we al onze toprenners moesten opstellen in de Tour, of dat we ze beter over de drie grote rondes konden verdelen. Ik denk dat we hiermee een mooie balans hebben in de drie wedstrijden", zei Brailsford tegen het Britse Cyclingnews.

Giro-winnaar Tao Geoghegan Hart en Ineos-manager Dave Brailsford - AFP

Met Thomas, Carapaz en Geoghegan Hart heeft Ineos in de Tour drie winnaars van een grote ronde in de gelederen. Thomas won de Tour de France in 2018, Carapaz was in 2019 winnaar van de Giro d'Italia en Geoghegan Hart won de laatste editie van de Ronde van Italië. Andere strategie Vorig jaar ging de eindzege in de Ronde van Frankrijk voor het eerst in zes jaar niet naar een renner van de Britse sterrenformatie. Volgens Brailsford geeft dat de ploeg de vrijheid om na te denken over een andere, creatieve strategie. Het parcours lijkt volgens de Brit met twee lange tijdritten goed geschikt voor Thomas, terwijl Carapaz voor verrassende aanvallen kan zorgen. De rest van de Tourselectie is nog niet officieel, maar de ploeg heeft wel laten weten dat nieuwe aanwinst Richie Porte (vorig jaar derde in de Tour), Laurens De Plus, Michal Kwiatkowski, Jonathan Castroviejo, Luke Rowe en Rohan Dennis op de lijst staan. Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome rijdt sinds dit seizoen niet meer voor Ineos: hij maakte deze winter de overstap naar Israel Start-Up Nation. Rugblessure Bernal Bernal krijgt in de Giro onder anderen gezelschap van de Rus Pavel Sivakov en de wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna, die vorig jaar vier ritzeges boekte in zijn thuisronde.

Bernal ging vorig jaar nog als titelverdediger van start in de Tour, maar de Colombiaanse klimmer moest in de zestiende etappe opgeven met een rugblessure. Woensdag maakte hij na bijna vijf maanden zijn rentree in de Ster van Bessèges. Voor de start van de Franse rittenkoers zei Bernal dat zijn blessure nog niet helemaal over is. De ploeg houdt nog wel de optie open om Bernal na de Giro ook in de Tour te laten starten.