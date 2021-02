Ajax blundert met inschrijving Haller: Franse spits niet in Europa League

Ajax-spits Sébastien Haller kan niet in actie komen in het vervolg van de Europa League, omdat de spits niet op de spelerslijst van de UEFA staat. De fout rond de inschrijving voor de Europa League, ligt bij de club zelf.

Ajax is vergeten om de recordaankoop op de spelerslijst te zetten. De club onderzoekt nu alle mogelijkheden om de fout nog recht te zetten, maar de kans dat dat lukt is zeer klein.

Aankoop van 22,5 miljoen

Haller, die deze winter voor 22,5 miljoen euro overkwam van West Ham United, mag door de administratieve blunder het komende half jaar niet voor Ajax uitkomen in Europese wedstrijden. De Amsterdammers spelen later deze maand in de knockout-fase van de Europa League tegen Lille.

Ajax moet alle spelers die het wil inzetten in Europese wedstrijden aanmelden via het 'TNS-systeem' van de UEFA. De KNVB controleert daarna of alle ingeschreven spelers speelgerechtigd zijn.

Als dat het geval is, gaat de lijst terug naar de club die het daarna doorstuurt naar de UEFA.