Hezbollah-criticus Lokman Slim vermoord, 'dit gaat als een schokgolf door Libanon'

In het zuiden van Libanon is publicist Lokman Slim, een bekend criticus van Hezbollah, vermoord aangetroffen.

Het vermoeden is dat Hezbollah erachter zit, een door Iran gesteunde sjiitische organisatie die zijn machtsbasis in Zuid-Libanon heeft. Hezbollah staat op de Europese terreurlijst.

Slim, zelf een sjiiet, werd sinds gisteravond vermist, nadat hij in Zuid-Libanon bij een vriend op bezoek was geweest. Hij vertrok in zijn huurauto richting Beiroet, waar hij woonde, maar kwam daar niet aan, waarna familie en vrienden alarm sloegen.

Militairen vonden zijn lichaam in de auto die hij had gehuurd. Dat was in door Hezbollah gecontroleerd gebied in de buurt van de stad Nabatiyeh. "Hij was in zijn hoofd geschoten", zei zijn vriend Makram Rabah, hoogleraar aan de Amerikaanse Universiteit in Beirut, tegen de Arabische nieuwszender Al Arabiya.