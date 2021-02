Recordaantal studenten aan Nederlandse universiteiten en hogescholen

In het huidige studiejaar staat een recordaantal van ruim 817.000 studenten ingeschreven aan de Nederlandse universiteiten en hogescholen. Het aantal hbo'ers steeg met 10 procent tot bijna een half miljoen studenten, het aantal wo'ers steeg met 8 procent tot ruim 327.000. De Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Vereniging Hogescholen verklaren de toename uit de coronacrisis.

Allereerst zijn vorig jaar meer middelbare scholieren geslaagd door het wegvallen van de centrale examens. Daardoor was de instroom vanuit het vwo naar de universiteit met 14 procent hoger dan vorig jaar en vanaf de havo naar het hbo 12 procent hoger. Ook speelt mee dat een tussenjaar voor de meeste eerstejaars geen optie was, door de reisbeperkingen als gevolg van het coronavirus.

De uitval op de universiteit was ook lager, doordat het bindend studieadvies voor eerstejaars is versoepeld. Zij hoeven minder studiepunten te halen om door te stromen naar het tweede jaar. De VSNU sluit niet uit dat de uitval in de komende jaren hoger zal zijn, doordat studenten in een ander studiejaar alsnog uitvallen.

Het aantal inschrijvingen voor een masteropleiding steeg met 19 procent. Dat komt mede doordat het eenvoudiger is gemaakt om aan een masteropleiding te beginnen terwijl de bacheloropleiding nog niet is afgerond. Ook de eisen voor het doorstromen vanuit het hbo naar het wo zijn versoepeld.

Meer pabostudenten

De hogescholen zagen vooral een toename voor opleidingen gericht op sectoren waar grote tekorten zijn. Zo kozen bijna 32 procent meer studenten voor een pabo-opleiding en bijna 15 procent meer voor een opleiding tot verpleegkundige. Ook technische opleidingen zijn in trek.

Op de universiteiten zijn vooral opleidingen op het vlak van economie, recht, gedrag en maatschappij populairder geworden: zo'n 10 procent gemiddeld. Ook onderwijsopleidingen zagen een flink toename van het aantal studenten, van 6 procent, terwijl vorig jaar nog een krimp van 7 procent werd opgetekend.

Financiering

De toename van het aantal studenten vergt veel van de universiteiten, zegt VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg. "De studentenaantallen groeien al jaren hard en nu is daar door de coronacrisis weer een flinke schep bovenop gekomen." In twintig jaar is het aantal studenten verdubbeld.

De koepel is daarom in gesprek met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de financiering van het onderwijs te laten stijgen. Normaal wordt de balans pas twee jaar later aangepast. Daarnaast wil Duisenberg dat de rijksbijdrage per student stijgt. Hij hoopt dat een volgend kabinet fors zal investeren in wetenschap.

Pilots op zes universiteiten

Als gevolg van de coronamaatregelen wordt er dit studiejaar nauwelijks fysiek onderwijs gegeven. Duisenberg hoopt dat het volgende collegejaar, vanaf 1 september, alles weer bij het oude zal zijn. "Maar dat is natuurlijk afhankelijk van het vaccineren."

Ondertussen voeren de universiteiten een aantal pilots uit om te onderzoeken hoe fysiek onderwijs kan worden mogelijk gemaakt, in samenwerking met de hbo's en mbo's. In Groningen wordt geëxperimenteerd met sneltesten voor een tentamen. Dat zal worden uitgebreid naar de Vrije Universiteit in Amsterdam, de Erasmus Universiteit in Rotterdam, de Radboud Universiteit in Nijmegen, de TU Delft en de TU Eindhoven.