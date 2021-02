Pandemie of niet, productie en winst van Unilever blijven stabiel

Pandemie en crisis of niet, eten en drinken, wassen en tandenpoetsen gaan meestal gewoon door. Dat levert ook dit jaar Unilever stabiele cijfers op. De wereldwijde omzet van voedings- en zeepconcern kwam vorig jaar uit op 50,7 miljard euro, 2,4 procent minder dan in 2019. Onderaan de streep verdiende Unilever 6,1 miljard euro, bijna een procent meer.

"Een onrustig en onvoorspelbaar jaar en werken onder de moeilijkste omstandigheden", zo vat bestuursvoorzitter Alan Jope het samen. Unilever heeft op alle mogelijke manieren ingespeeld op de coronacrisis om de productie en winst veilig te stellen.

Het bedrijf verkocht meer zeep en schoonmaakspullen en meer eten voor thuis, maar minder deodorant en persoonlijke verzorgingsproducten en ook minder voedingswaren aan horeca en bedrijven. In Europa liep de omzet iets terug, vooral in de Zuid-Europese landen. In Azië, India en China voorop, lagen de verkopen weer zo'n beetje op het niveau van voor de coronacrisis.

Het bedrijf zegt dat de coronaonrust en de onvoorspelbaarheid ook dit jaar zullen aanhouden, maar dat het bedrijf goed is voorbereid op de snel wisselende omstandigheden.

Niet alleen corona bepaalde het gezicht van 2020, het was ook het jaar waarin het bedrijf juridisch volledig Brits werd en het hoofdkantoor naar Londen verplaatste.

Beleggers hebben gemengde gevoelens bij de cijfers. Het aandeel Unilever noteert meer dan 4 procent verlies.