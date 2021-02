Raadslid in Zeist stapt op vanwege vermeende nepprofielen op sociale media

Een gemeenteraadslid in Zeist is opgestapt nadat hij onder vuur was komen te liggen vanwege zijn sociale mediagebruik. GroenLinks-fractievoorzitter Ronald Camstra zou nepprofielen hebben gebruikt om politieke discussies te beïnvloeden.

Zo zou hij zich onder de naam Noortje van Breukelen hebben gemengd in gesprekken in een Facebookgroep over Zeist. "Noortje van Breukelen zou op de Slotlaan wonen", zegt de beheerder van de groep. "Ze had steeds een pleidooi om de Slotlaan autovrij te maken. Dat betoog komt overeen met dat van GroenLinks. Het gekke is alleen dat niemand haar ooit gezien heeft. We hebben de teksten van Noortje en Camstra geanalyseerd en de stijl komt 100 procent met elkaar overeen."

Toen de beheerder contact zocht met Noortje van Breukelen, die ook columns schrijft voor een website over Zeist, was haar account ineens verdwenen. Andere vermoedelijke pseudoniemen van Camstra zijn Felix Stoker, Sheila Zwierig, Femke van Dijk en Edwin de Kort. Met die accounts zou hij online met zichzelf in gesprek zijn gegaan.

Kwalijke zaak

"Als je zelf een aantal neppe personen creëert die 'de mening van de Zeistenaar' verkondigen, dan is dat natuurlijk een zeer kwalijke zaak. Je manipuleert de discussie en het tast het vertrouwen aan dat we in onze gemeentepolitici hebben", zegt de beheerder van de Facebookgroep over Zeist.

Camstra, sinds 2008 actief in de gemeentepolitiek, ontkent dat hij nepprofielen heeft aangemaakt voor politiek gewin. Hij zei eerder deze week tegen RTV Utrecht dat er sprake is van valse aantijgingen. "Ik zie ook al die verhalen en ik vind het vervelend. Het zijn insinuaties en ik heb eigenlijk geen zin om daar in detail op in te gaan. Ik ben gewoon met gemeentepolitiek bezig en wil me niet bezighouden met dit soort zaken."

Nu stapt hij toch op, naar eigen zeggen in het belang van GroenLinks en omdat de beschuldigingen hem "steeds meer negatieve energie kostten en afleidden van het werk als raadslid".