Coronacrisis en oliecrisis leiden tot recordverlies bij Shell

Shell heeft een uitzonderlijk groot verlies geleden van 21,7 miljard dollar in 2020. Een jaar eerder werd er nog bijna 16 miljard dollar winst gemaakt. Vooral het tweede kwartaal was slecht voor Shell. In de laatste drie maanden van het jaar werd er nog eens een verlies geleden van 4 miljard dollar.

Wereldwijd hebben oliemaatschappijen het afgelopen jaar last gehad van de combinatie van een oliecrisis en de coronacrisis. Als gevolg van veel aanbod en lage prijzen daalde de opbrengst van olie en gas. Daar bovenop leidde de coronacrisis tot een instorting van de verkopen van kerosine, benzine en diesel omdat er minder werd gereden en gevlogen.

Het aandeel Shell halveerde het afgelopen jaar en krabbelde aan het einde van het jaar weer een beetje op. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zag het bedrijf zich in 2020 genoodzaakt om de dividenduitkering aan aandeelhouders te verlagen. Inmiddels is het dividend voor dit jaar weer wat verhoogd.

Ook andere grote oliemaatschappijen zitten in de problemen. Zo maakte het Amerikaanse ExxonMobil deze week een verlies bekend van 22,4 miljard dollar over het afgelopen jaar. Het Britse BP leed in 2020 5,7 miljard dollar verlies.

Banenverlies

Shell zit midden in een grote reorganisatie die wereldwijd leidt tot een verlies van 7.000 tot 9.000 arbeidsplaatsen. In Nederland verdwijnen 900 banen, vooral op de kantoren. Ontslagen vallen vooral in het middenmanagement van de Brits-Nederlandse multinational. Topman Ben van Beurden wil minder managers tussen de raad van bestuur en de werkvloer.

Wereldwijd wordt het aantal raffinaderijen teruggebracht van veertien naar zes. In Nederland blijven de raffinaderij in Pernis en het chemiecomplex in Moerdijk bestaan. Bij de benzinepompen in Nederland verdwijnen ook geen banen. Wereldwijd wil Shell het aantal pompstations met 10.000 uitbreiden van 45.000 naar 55.000. Shell denkt in de toekomst meer geld te gaan verdienen met de verkoop van producten en minder aan het oppompen van olie en gas.

Klimaat

Steeds meer grote aandeelhouders dringen aan op een snellere verduurzaming van het olie- en gasbedrijf. Volgens persbureau Reuters wil Shell zich vooral gaan richten op de productie van biobrandstoffen en waterstof en op de handel in energie. Shell is druk bezig met het opkopen van bedrijven die laadpalen maken voor elektrische auto's. Volgende week maakt Shell zijn toekomstplannen bekend en moet meer duidelijk worden hoe Shell precies wil verduurzamen.

Topman Ben van Beurden heeft eerder gezegd dat 2019 waarschijnlijk het hoogtepunt was als het gaat om de productie van olie. Toch gaat voorlopig het overgrote deel van de investeringen naar olie en gas. De prijs is inmiddels weer gestegen en de komende tien jaar is er nog een grote vraag naar olie en gas. De vraag naar gas zal ook na 2030 nog fors zijn volgens het International Energie Agentschap (IEA).