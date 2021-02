Van Dissel: strenge maatregelen blijven nodig • Opnamestop oncologie-afdeling Leeuwarden

Voor het eerst in ruim een half jaar is het aantal startende ondernemingen gedaald, meldt de Kamer van Koophandel op basis van eigen cijfers. In januari begonnen 7 procent minder bedrijven dan in dezelfde maand een jaar eerder: 22.448 tegen 24.127 in januari 2020. Sinds juni 2020 was het aantal starters juist toegenomen, in december vorig jaar zelfs met 19 procent.

"Tot nu toe was er, ondanks de coronacrisis, nog veel perspectief te zien in het groeiende aantal starters", zegt Erik Stam hoogleraar economie aan de Universiteit Utrecht, over de KVK-cijfers. "Dat lijkt op dit moment verleden tijd, met ook voor het eerst sinds de eerste golf een daling in het aantal startende bedrijven."

In de sector persoonlijke dienstverlening was sprake van de sterkste afname: 44 procent. In alle branches in deze sector, zoals kapsalons, sauna's en nagelstudio's, was sprake van een daling, op één na: de uitvaartbranche. Daar steeg het aantal starters met 39 procent.

Het aantal bedrijven dat stopte, ligt met 17.135 lager dan in januari 2020. Maar Stam nuanceert dat cijfers. "Het is wel het hoogste aantal sinds de start van de coronacrisis."