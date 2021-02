Slob: waarschijnlijk veel meer zittenblijvers door corona • Nu 5 mensen vast voor datalek

Leerlingen, ouders en docenten moeten er rekening mee houden dat veel meer scholieren een jaar over moeten doen of inhaalprogramma's moeten volgen. Dat zegt minister Slob van Onderwijs in De Telegraaf. Volgens de minister zijn de achterstanden inmiddels zo groot dat die niet meer binnen een jaar zijn weggewerkt.

"We hebben even gedacht dat het ons zou lukken om in dit schooljaar alle problemen weg te werken. Dat moment zijn we gepasseerd", aldus Slob. Hij roept alle betrokkenen op om "ontspannen" om te gaan met dit nieuws. Volgens hem is het nu vooral belangrijk dat de leerlingen terug naar school kunnen waar ze met hun leeftijdgenoten bij elkaar zijn. "Dat is toch het allermooiste?"

Het is voorstelbaar dat klassen opnieuw thuis komen te zitten doordat een leerling positief test of een docent ziek wordt, weet Slob. "Je kunt niet uitsluiten dat dit geregeld op scholen zal voorkomen. De risico's zijn nooit nul. We weten zelfs dat bij de Britse variant het risico ietsje groter is, maar nog steeds aanvaardbaar, als je de goede maatregelen eromheen neemt. En dat doen we."