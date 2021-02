OM in beroep in snelrechtszaken tegen relschoppers • GGD: wij gooien geen vaccins weg

85- en 90-plussers kunnen beter geholpen worden dan nu op vaccinatielocaties gebeurt. Dat zegt woordvoerder Ewald van Kouwen van Ouderenbond ANBO vanochtend in het Radio 1 Journaal. Gisteren leidde een foto van tientallen bejaarden die in de regen en de kou stonden te wachten op het coronavaccin voor veel verontwaardiging. "De GGD is niet voorbereid op specifieke doelgroep", zegt Van Kouwen.

Een groot gedeelte is vitaal, maar volgens Van Kouwen er is ook een groep met een gecompliceerde gezondheidssituatie. "Die mensen zijn ook bang om te laat te komen en komen daarom veel eerder. Daar moet je je logistiek op voorbereiden."

Van Kouwen pleit er daarom voor tenten met terrasverwarmers te gebruiken. Daarnaast stelt hij voor mobiele teams in te zetten die bijvoorbeeld met een bus naar een winkelcentrum rijden of bij mensen thuis langsgaan om te prikken. "Ik denk dat de GGD ook een beetje overvallen is. Tegelijkertijd is het belangrijk om je gezonde verstand te blijven gebruiken."

De ANBO krijgt ook verontrustende berichten over een corona-advieslijn waar ouderen naartoe kunnen bellen. "We kregen bijvoorbeeld een telefoontje van iemand van in de 90 uit Gouda die naar een centrale locatie in Rotterdam moest rijden. Het risico is dat mensen dan zeggen: 'laat dan maar zitten'." Ook kunnen de foto's van lange rijen mensen afschrikken. "Dat is ernstig, want dit zijn juist de mensen die het vaccin zo hard nodig hebben omdat zij de grootste kans maken ernstig ziek te worden of te overlijden."