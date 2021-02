Lange rijen bij priklocatie Schiphol • Niet direct boete voor basisscholen die dichtblijven

Basisscholen die maandag niet opengaan, krijgen niet direct een boete. Dat zei demissionair premier Rutte in het debat over de coronacrisis. Eerst zal de inspectie met scholen in gesprek gaan over de manieren waarop men veilig open kan. Volgens Rutte zijn de meeste lagere scholen er overigens klaar voor om maandag weer te starten. Hij wees erop dat het ook niet de bedoeling is dat scholen dicht blijven, er is gewoon een onderwijsplicht.

In Brabant hebben ruim dertig scholen van de Brabantse organisatie Lowys Porquin aangekondigd dat ze in ieder geval dicht blijven tot de krokusvakantie, die daar 15 februari begint.

In de Kamer is bij sommige partijen, waaronder PvdA en SP, ergernis over de voorbereiding van de heropening van scholen. Ze zeggen dat scholen zich overvallen voelen en veel vragen hebben over hoe ze veilig weer open kunnen. Volgens Rutte wordt er al weken gesproken over heropenen van de scholen.