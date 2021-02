Dominic Ongwen: van kindsoldaat tot rebellenleider, vandaag doet Strafhof uitspraak

Ongwen bij een zitting in 2016 - ANP

Na een proces van vier jaar doet het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag uitspraak in de zaak tegen Dominic Ongwen. De ex-commandant van het Verzetsleger van de Heer (LRA), een Ugandese terreurgroep, staat terecht voor misdaden tegen de menselijkheid. Slachtoffers in Uganda zijn verdeeld over Ongwens lot: sommigen voelen zich met hem verbonden, omdat ze net als hij tot kindsoldaat zijn gemaakt; anderen willen juist een schadevergoeding voor hun leed. Ongwen groeide op in het noorden van Uganda. In 1988 werd hij als kind op weg naar school ontvoerd door het Verzetsleger. Leden dwongen hem om kindsoldaat te worden en te strijden tegen het leger van Uganda. Het is niet duidelijk hoe oud Ongwen toen was. Ongwen werd met de jaren steeds belangrijker binnen het Verzetsleger en werd uiteindelijk de rechterhand van oprichter Joseph Kony. Ongwen zou zich volgens de aanklacht in ieder geval tussen 2002 en 2005 onder meer schuldig hebben gemaakt aan moord en pogingen tot moord, slavernij, plunderingen, verkrachtingen en het aansporen van kinderen tot geweld.

Het Verzetsleger van de Heer Het Verzetsleger van de Heer is een christelijke terreurbeweging uit Noord-Uganda en werd in 1987 opgericht door Joseph Kony. Het oorspronkelijke doel was om de zittende regering onder leiding van Yoweri Museveni, die nog steeds aan de macht is in Uganda, te verdrijven. Kony riep zichzelf uit tot profeet en wilde een staat creëren op basis van zijn interpretaties van de tien geboden uit de Bijbel. De rebellengroep verspreidde zich na de eeuwwisseling ook naar Congo, Zuid-Sudan en de Centraal-Afrikaanse Republiek.

Bij de strijd van het Verzetsleger zijn tienduizenden mensen om het leven gekomen. Naar schatting zijn zo'n twee miljoen mensen gevlucht. Ook wordt de rebellengroep ervan verdacht ledematen te hebben afgehakt en duizenden kinderen ontvoerd te hebben, die vervolgens zijn ingezet als kindsoldaten of seksslaven. In 2003 klopte de Ugandese regering aan bij het ICC in Den Haag. Dat stelde een onderzoek in naar de terreurgroep. Een jaar later werd een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen vijf leiders. Later bleek dat alleen Ongwen en Kony nog leefden. Ongwen hield zich jarenlang schuil in de jungle. Hij meldde zich uiteindelijk zelf bij de autoriteiten in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Bij zijn arrestatie zou hij hebben gezegd dat hij niet in de jungle wilde sterven en gehoor wilde geven aan de oproep van het ICC. Kony is, ondanks vele zoektochten, nooit gevonden.

In totaal zijn er zo'n zeventig aanklachten ingediend tegen Ongwen. De aanklager beschikt over verschillende soorten bewijsmateriaal, waaronder slachtoffer- en getuigenverklaringen en gesprekken die rebellen voerden via een radioverbinding. Ongwen zegt onschuldig te zijn. Volgens z'n advocaat is hij juist slachtoffer en werd hij gedwongen. "Eens een slachtoffer, altijd een slachtoffer", aldus de advocaat tegen International Justice Monitor. "Als je als kind gevangen wordt genomen door Joseph Kony, kan je geen dader worden. De handelingen die je uitvoert zijn niet van jou, maar van het Verzetsleger."

Quote Veel slachtoffers voelen dat als hij schuldig wordt bevonden, zij ook schuldig zijn. Okwir Isaac Odiya - Justice and Reconciliation Project

Oryem Nyeko, onderzoeker van Human Rights Watch in Uganda, ziet dat anders. "Hij staat terecht voor misdaden die hij als volwassene heeft begaan. Iedereen moet daar verantwoordelijk voor worden gehouden", zegt Nyeko tegen de NOS. Wel noemt hij de zaak gecompliceerd, omdat Ongwen als kind is ontvoerd en is gedwongen deel te worden van de groep. "Dat kan een verzachtende omstandigheid zijn bij het vonnis, mocht hij schuldig worden bevonden. Deze zaak is niet zwart-wit en er wordt daarom door verschillende mensen anders gekeken naar zijn verantwoordelijkheid, ook in Uganda." Veel slachtoffers die Nyeko kent, hopen dat ze een schadevergoeding krijgen voor het leed dat de LRA hen heeft aangedaan.

Quote Het merendeel van de slachtoffers waarmee ik werk, wil dat hij wordt vergeven. Okwir Isaac Odiya