Geïnspireerd door schaker Carlsen ontdekt Eiting charme van Engelse voetbal

De 22-jarige Eiting heeft dit seizoen zijn vleugels uitgeslagen. Hij is nog altijd speler van Ajax, maar wordt dit seizoen verhuurd aan Huddersfield Town. Hij is echter tijdelijk terug in Nederland. Bij Fysiomed in Amsterdam revalideert hij van een knieblessure met als doel snel weer fit te zijn voor het slot van de competitie in het Championship, het tweede niveau in Engeland.

Dat voetballer Carel Eiting een fervent schaakliefhebber is, is geen geheim. Hij volgde afgelopen zondag met grote interesse de ontknoping van het Tata Steel-toernooi. "Ik heb de finale gezien. Ik vind schaken waanzinnig. Het is echt heel leuk. Als je je iets meer verdiept in het schaken... Die Magnus Carlsen... Wat die man kan..."

"Ik was in Cuba. Dan loop je door een wijk en daar zitten mensen van alle leeftijden te schaken tegen elkaar. Ze spelen wat, wisselen door. Mensen kijken. Je kan meespelen. Daar kan ik echt van genieten."

Kun je schaken met voetbal vergelijken?

"Je moet het zo zien: als schakers een wedstrijd voorbereiden, weten ze van elkaar alle wedstrijden en alle zetten uit het hoofd. Je moet superintelligent zijn. Stel je voor dat we met Ajax een wedstrijd tegen Feyenoord spelen en alle wedstrijden en statistieken van elke speler uit ons hoofd weten..."

"Bij het schaken is het simpel: als je één fout maakt, is het klaar. Dan heb je verloren. De druk die er ligt in de voorbereiding, is gigantisch. Bij voetbal is de voorbereiding ook belangrijk. Natuurlijk pakken we dat ook professioneel aan, maar dat is met schaken anders."

En als je het naar het voetbal vertaalt?

"Ik ben iemand die constant om zich heen kijkt en dus vooruitdenkt. Hoe kan ik vrijlopen, waar kan ik vrijlopen, hoeveel tijd heb ik en hoe kan ik iets creëren in een wedstrijd? Ik probeer daarover na te denken. En als je je tegenstander goed kent, weet je hoe hij loopt, waar hij vaak voor kiest. Met schaken doe je dat 24/7."

Hoewel hij regelmatig een potje schaakt, is Eiting bescheiden over zijn eigen niveau. "Met schaken kan ik zo'n vier stappen vooruitdenken. Carlsen tachtig, zeg maar. Dat is echt ongelooflijk. Het wordt zeker onderschat, maar dat is helemaal niet belangrijk. Ik kan me voorstellen dat mensen het geen sport vinden, maar iedereen heeft zijn eigen mening. Ik weet dat Carlsen de hele dag door ermee bezig is. Moet je nagaan. Je zou zeggen dat je er gek van wordt."

Terug naar het voetbal. Hoe komt een jongen van Ajax bij Huddersfield Town terecht? Dat is niet over één nacht ijs gegaan, legt Eiting uit. "Ik heb vijf gesprekken gehad bij Huddersfield Town. Met verschillende personen. Ik heb gezien hoe ze trainden. Ze hebben mij allemaal dingen uitgelegd en verteld."

En die gesprekken gaven de Amsterdammer veel vertrouwen. Huddersfield Town, met Carlos Corberán aan het roer, is niet van de mouwen opstropen en ballen naar voren schieten. Als voormalig assistent heeft de Spaanse trainer geleerd van Marcelo Bielsa, die vorig seizoen Leeds United met attractief voetbal naar de Premier League loodste.