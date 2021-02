Basketbalsters staan voor sleutelduel: 'Winnen of doodgaan is ons motto'

"Dat was lang voordat ik werd geboren", merkt Laura Cornelius op over dat laatste EK met Oranje-inbreng. "Het is tijd dat we daar verandering in gaan brengen." De 24-jarige guard kijkt vol verwachting uit naar het treffen met de Slowaakse ploeg.

Winst in en tegen Slowakije in het EK-kwalificatieduel is daarvoor genoeg.

De laatste keer dat een Nederlandse vrouwenploeg actief was op het EK basketbal was in 1989, maar als het een beetje meezit kan zaterdag aan die lange periode van absentie zomaar een einde komen.

"We moeten het samen oplossen. Daarom verspreiden we de druk over het hele team. We willen ons eigen spel spelen en veertig minuten keihard knokken. Dan weten we dat we een hele grote kans hebben om naar het EK te gaan."

Bang voor weer een grote deceptie is Salem niet. "In de eerste wedstrijd tegen Slowakije hebben we in de tweede helft niet hard gewerkt. Dan ga je gewoon af. Dat hebben we goed geëvalueerd, we hebben er goed over gesproken. Het gaat er nu om dat we tijdens de wedstrijd steeds teruggrijpen naar onze afspraken en aan onze doelen blijven denken."

Ook Cornelius gaat vanavond vol goede moed de wedstrijd in. "Het is winnen of doodgaan; dat is een beetje ons motto. In november hebben we twintig minuten goed gespeeld en twintig minuten heel erg onze kop laten hangen. Daar ligt nu onze focus op. De tegenslag zal weer komen, maar het gaat erom hoe je daarop gaat reageren."

"Het wordt knokken, strijden. Het hoeft ook allemaal niet mooi. Het liefst wel natuurlijk, maar het gaat erom dat we zo efficiënt mogelijk die overwinning binnenhalen. Blauwe plekken of schrammen maken dan niks uit. Dan gaan we naar het EK."