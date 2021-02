Barcelona kruipt door oog van de naald in spectaculair bekerduel met Granada

Barcelona jubelt na de late gelijkmaker van Jordi Alba tegen Granada. - Pro Shots

Ronald Koeman had zich al verzoend met een nieuwe deceptie. Hij moest wel. In de 89ste minuut van het bekerduel met Granada keek Barcelona namelijk nog tegen een 2-0 achterstand aan. Dat zijn ploeg in de voorgaande 88 minuten veel beter was geweest, deed nu niet meer ter zake. Twee keer had zijn ploeg de lat geraakt, een keer de paal en 18 corners mogen nemen. Vergeefs. Om uitschakeling te voorkomen was een wonder nodig. En dat wonder kwam er. Een eigen doelpunt van doelman Escadel en een treffer in de 93ste minuut van Jordi Alba zorgden alsnog voor 2-2. In de verlenging won Barcelona, mede dankzij een treffer van Frenkie de Jong, met 5-3.

Achterstand Barcelona speelde dit weekend de zorgen over de financiële malaise en het gelekte megasalaris van Lionel Messi al van zich met een knappe zege op Athletic Club (2-1). Ook in Granada speelde de ploeg de thuisploeg van het kastje naar de muur, maar met name Francisco Trincão had het vizier niet op scherp staan. Sterker, de doelpunten vielen aan de overzijde. De Braziliaan Kenedy profiteerde voor rust van een foutje en na rust was het de inmiddels 35-jarige Roberto Soldado, die Samuel Umtiti zijn hielen liet zien.

Lionel Messi baalt - AFP

Barcelona bleef aanvallen, raakte ook twee keer de paal en twee keer de lat en vond ook de prima keepende Aarón Escandell een paar keer op de weg. In de absolute slotfase van het duel vond Messi Antoine Griezmann, die vanuit een moeilijke hoek via de paal en de doelman doel trof. En drie minuten in de blessuretijd maakte Alba met het hoofd ook nog 2-2.

Dest veroorzaakt penalty En zo mocht Barcelona zich opmaken voor de vierde verlenging in een kleine maand (twee keer in de Super Cup en een in de Copa del Rey. Die uitkomst was onverteerbaar voor de inmiddels gewisselde Granada-spits Soldado, die arbiter José María Sánchez de huid vol schold. In die verlengingen leek het pleit beslist te worden door Griezmann, die een voorzet van Jordi Alba hard in het doel kopte. Maar twee minuten later kwam Granada toch weer op gelijke hoogte uit een makkelijk gegeven strafschop. Scheidsrechter Sánchez oordeelde dat Sergiño Dest zijn tegenstander in de rug duwde en Federico Vico miste niet van elf meter.

Frenkie de Jong en Lionel Messi - Pro Shots

Uiteindelijk was het Frenkie de Jong die het duel besliste. De Oranje-international zag dat de uitstekende doelman Escandell een rebound toestond op een schot van Messi en was er als de kippen bij om de 4-3 binnen te schieten. Voor De Jong was het al zijn vijfde goal voor Barcelona in 2021. Alba maakte er met een ziedende volley ook nog 5-3 van.