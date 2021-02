Napoli en Atalanta Bergamo komen niet tot scoren in halve finale Coppa

Napoli en Atalanta Bergamo moeten volgende week in Bergamo gaan uitmaken wie in mei de finale van de Coppa Italia mag betwisten. Het eerste duel in Napels eindigde woensdagavond in een teleurstellende 0-0.

Napoli en Atalanta staan bekend als twee van de spectaculairste clubs in de Serie A, maar het onderlinge duel was vooral een tactisch schaakspel. Lorenzo Insigne en Diego Demme waren dicht bij de 1-0 voor Napoli met schoten vanaf de rand van de zestienmeter.

De beste kans was echter voor Atalanta-aanvaller Luis Muriel, maar de Colombiaan schoot recht op landgenoot David Ospina. Na rust hielden beide ploegen elkaar nog meer in een houdgreep. Ook een invalbeurt van Sam Lammers (ex-PSV) tien minuten voor tijd kon daar niets aan veranderen.