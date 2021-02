Wil Poetin met prestigeproject Spoetnik-V de EU ondermijnen?

Lange tijd was de kritiek van Europa dat er te weinig informatie was over de effectiviteit én de veiligheid, maar na publicatie in The Lancet gisteren lijkt Europa er niet meer omheen te kunnen: het Russische Spoetnik-vaccin werkt.

Het zou zelfs een effectiviteit van 91,6 procent hebben. En ook aan het aanbod ligt het niet. EU-landen kunnen, als het aan de fabrikant ligt, al in het tweede kwartaal van dit jaar over honderd miljoen doses van het vaccin beschikken. Maar het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zegt dat de fabrikant nog altijd geen aanvraag heeft gedaan voor goedkeuring gedaan.

En dus rijst de vraag waar de EU nog op wacht? Zijn er behalve medische ook politieke overwegingen? En moeten we die in tijden van een pandemie niet opzijzetten?

Poetins prestige project

Bob Deen, Oost-Europa-deskundige van Instituut Clingendael, ziet drie belangrijke overwegingen. "Allereerst moeten we kijken of dit vaccin wel het doel dient, dus: is het veilig? Daarnaast is de vraag: kunnen de Russen wel leveren? En dan komt natuurlijk nog de politieke afweging."

Voor Poetin is het in eerste instantie vooral belangrijk om dit vaccin neer te kunnen zetten als een overwinning, legt Deen uit. "Ze willen kunnen meten met de wereldtop als het aankomt op ontwikkelen van dit soort vaccins."

"Voor Rusland is dit natuurlijk één grote PR-stunt", beaamt Pjotr Sauer. Hij is journalist voor onder meer The Moscow Times en kreeg vorige week de eerste prik van het Spoetnik V-vaccin. "Poetin is lange tijd belachelijk gemaakt met het vaccin. Er gingen verhalen rond dat je zou transformeren in een beer als je het neemt. Je kan je voorstellen dat Poetin daarom nu heel blij is met deze resultaten", zegt hij.