Mollema na vijf maanden terug in het peloton: 'Pols heeft het goed gehouden'

Mollema: 'Was een lekker koersje om in te komen' - NOS

Dertiende stond Bauke Mollema in het klassement toen hij in de dertiende etappe van de Tour de France ten val kwam en meerdere breuken in zijn linkerpols en -onderarm een abrupt eind maakten aan zijn door de coronapandemie toch al laat begonnen seizoen. "Het is bijna vijf maanden geleden dat ik in een peloton heb gereden", constateert de wielrenner van Trek-Segafredo na zijn rentree in de eerste etappe van de Ster van Bessèges.

"Het was wel weer even wennen", vertelt hij na de door Christophe Laporte gewonnen openingsrit. "Het was eigenlijk een heel gemakkelijke koers. Alleen in de finale was het even heel hectisch, omdat er een smalle passage zat in de laatste anderhalve kilometer en een steil klimmetje met nog een paar honderd meter te gaan. Dus het was lekker nerveus de laatste tien kilometer. Maar ik heb me er niet te veel mee bemoeid vandaag. Ik ben de dag goed doorgekomen."

Lekker koersje

De pols en arm spelen hem geen parten meer. "Ik voel het nog wel, hoor. Niet zozeer qua pijn, maar bij bepaalde bewegingen. Maar op de fiets eigenlijk niet. Vandaag ook niet. Ik heb de afgelopen maanden trainingen gedaan die twee of drie keer zo zwaar waren als vandaag. Dus wat dat betreft was het een lekker koersje om in te komen. De pols heeft het goed gehouden."