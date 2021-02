Dertiende zege op rij Manchester City, opnieuw thuisnederlaag Liverpool

Manchester City heeft in de uitwedstrijd tegen Burnley voor de dertiende keer op rij gewonnen in een officieel duel. In de Premier League werd het 0-2 op bezoek bij Burnley, waardoor het elftal van Pep Guardiola weer alleen aan kop staat in Engeland.

Gabriel Jesus en Raheem Sterling hielpen City met goals in de eerste helft op weg naar de zege. Voor het eerst sinds het Arsenal van Dennis Bergkamp in 2002 wist een club een dergelijke reeks overwinningen neer te zetten.

De voorsprong van City op stadgenoot United is nu drie punten met een wedstrijd minder gespeeld.

Zondag kan City in de topper bij Liverpool de regerend kampioen op tien (!) punten zetten, want The Reds gingen op eigen veld verrassend onderuit tegen Brighton (0-1). Door een klutsgoal van Steven Alzate vroeg in de tweede helft verloor Liverpool thuis voor de tweede keer op rij.