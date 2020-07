Israël 'is de controle verloren' over corona en zit nu met tweede golf

De tweede golf is nu al hoger dan de eerste. Dagelijks komen er zo'n 1500 bevestigde besmettingen bij , meer dan bijvoorbeeld in Nederland tijdens de coronapiek hier.

Israël leek het coronavirus aanvankelijk snel de baas. Na een kleine piek in maart kwamen er in mei nauwelijks besmettingen meer bij. Met een strenge lockdown werd een massale uitbraak voorkomen. Israël gold als goed voorbeeld voor andere landen.

Een plek die hard wordt geraakt is de ultra-orthodoxe stad Bnei Brak. Vandaag werden er 300 nieuwe besmettingen gemeld. Mensen leven hier dicht op elkaar in grote gezinnen en komen veel samen voor gebed. In een jesjiva, een religieuze school, kregen 140 studenten het virus. Ze zijn geëvacueerd naar aparte corona-hotels.

Critici vinden dat de regering veel te laat heeft gereageerd op de oplopende besmettingscijfers. "We zijn de controle verloren over de epidemie", zegt hoogleraar Eli Waxman, voormalig topadviseur van de regering. "Als we niet ingrijpen komen de ziekenhuizen binnen twee weken in de problemen."

"Dit speelt niet alleen hier, maar in het hele land", zegt ambtenaar Sari Davidovitch. Zij houdt de nieuwe besmettingen in de gemeente bij. "Eerst was er een totale lockdown. En toen mocht ineens iedereen naar buiten. Dat leidde tot deze tweede golf."

We hebben de maatregelen opgeheven, en dus kwam de pandemie terug. Dat is geen tovenarij.

Tijdens het begin van de crisis was Waxman een van de adviseurs van de regering. De tweede coronagolf is volgens hem hoger dan de eerste doordat die regering deze keer langer heeft gewacht met ingrijpen. "We hebben de maatregelen opgeheven, en dus kwam de pandemie terug. Dat is geen tovenarij. We veroorzaken zelf de tweede golf."

Hij pleit al weken voor een verbod op grote bijeenkomsten. "We zitten nu met een nieuwe uitbraak vanwege ons eigen handelen."

"We hebben twee fouten gemaakt. Ten eerste hebben we de versoepelingen te snel doorgevoerd. En ten tweede hebben we in de tussentijd geen goed systeem opgezet om lokale uitbraken op te sporen en in te dammen. Daardoor zijn we nu de controle verloren."

Deze week besloot de regering eindelijk maatregelen te nemen. Cafés en sportscholen zijn weer gesloten. Een terugkeer naar een volledige lockdown dreigt.