VS en Rusland verlengen kernwapenverdrag met vijf jaar

Rusland en de Verenigde Staten hebben hun verdrag over de beperking van kernwapens met vijf jaar verlengd, heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het laatst overgebleven wapenverdrag tussen de twee landen blijft daarmee intact.

Vorige week werd al duidelijk dat de pas aangetreden president Biden van plan was het zogenoemde 'New Start'-verdrag te verlengen. De landen kwamen het pakket afspraken in 2010 overeen. In het verdrag is vastgelegd dat de arsenalen van beide partijen worden bevroren op 1550 operationele kernkoppen elk.