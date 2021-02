Weghorst schiet Wolfsburg naar kwartfinales Duitse beker

Wout Weghorst blijft maar scoren voor VfL Wolfsburg. De viervoudig Oranje-international was in het Duitse bekertoernooi verantwoordelijk voor de enige treffer van zijn club tegen Schalke 04.

De schoonheidsprijs verdiende zijn goal niet. De Tukker zag kort voor rust zijn penalty worden gekeerd door Ralf Fährmann, maar pakte zijn herkansing in de rebound. Het was al het derde doelpunt van Weghorst in de DFB Pokal dit seizoen. In de Bundesliga was hij al dertien keer trefzeker.

Schalke trad in dit achtstefinalduel aan zonder Klaas-Jan Huntelaar, die nog met naweeën van een kuitblessure kampt.

Leipzig en Mönchengladbach door

RB Leipzig zit ook bij de laatste acht clubs in de beker. De nummer 2 van de competitie won met 4-0 van VfL Bochum, dat een niveau lager speelt. De Deen Yussuf Poulsen scoorde twee keer. De Spaanse oud-PSV'er Angeliño deed de gehele wedstrijd mee bij Leipzig.

Borussia Mönchengladbach haalde de kwartfinales dankzij een zege op VfB Stuttgart: 1-2. De Franse spelers Marcus Thuram en Alassane Pléa maakten de doelpunten voor Gladbach, dat ook nog actief is in de Champions League.

Bayern München is niet meer actief in de beker. De titelhouder verloor vorige maand in de tweede ronde verrassend van Holstein Kiel.