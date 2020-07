Ziyech eindelijk aan de slag bij Chelsea

Het heeft even geduurd, maar Hakim Ziyech stond vandaag voor het eerst op het trainingsveld van Chelsea. De spelmaker is officieel al sinds 1 juli in dienst van de Engelse voetbalclub, maar vanwege de coronamaatregelen bleef hij in Nederland.

Ziyech vloog vrijdag naar Londen om zich te melden bij zijn nieuwe werkgever. Chelsea heeft de 27-jarige aanvallende middenvelder voor ruim veertig miljoen euro overgenomen van Ajax.

Vrijdag verviel de regel dat reizigers na aankomst in Engeland eerst twee weken in quarantaine moeten gaan. Die omstreden verplichting gold voor tientallen landen, waaronder Nederland. Ziyech bleef daarom in Amsterdam.