Boer vrijgelaten die werd aangehouden wegens bedreiging motoragent

De boer die gisteren werd aangehouden nadat een agent zijn pistool had getrokken, zit niet langer vast. Thijs W. uit Mariënvelde moet zich op een later moment melden bij de officier van justitie wegens bedreiging van een agent.

De 39-jarige W. werd gisteren aangehouden in Bleiswijk. Hij had met zijn trekker meegedaan aan een protestactie bij supermarkt-organisatie CBL in Leidschendam.

Volgens de politie maande de motoragent de groep tot stilstand en gaf hij hen de opdracht om uit te stappen. De boer zou echter hebben geweigerd en met zijn trekker op de motoragent zijn afgereden, die vervolgens zijn wapen trok.

De actiegroep Farmers Defence Force (FDF) heeft een andere lezing van het verhaal. "De agent die met ons meereed dacht dat wij een distributiecentrum wilden blokkeren", zegt de actiegroep tegen Omroep Gelderland. In werkelijkheid zou de boer op weg zijn geweest naar een restaurant, stelt FDF.