Grote overstromingen in China, provincie kondigt hoogste alarm af

In Jinagxi zijn inmiddels zo'n 5 miljoen mensen getroffen door de overstromingen. Volgens staatsmedia zijn in totaal 34 miljoen Chinezen getroffen door het noodweer. Er zouden op zijn minst 121 mensen zijn overleden of vermist. Het noodweer verplaatst zich steeds oostelijker langs de rivier Yangtze.

Het Poyang-meer, het grootste zoetwatermeer van China, ligt in de provincie Jiangxi. Volgens de autoriteiten zou het waterniveau hoger kunnen komen dan het record in 1998. In dat jaar waren de ergste overstromingen in decennia in China: vierduizend mensen overleden en tientallen miljoenen mensen werden getroffen door de ramp.

Ook Wuhan, de stad waar het coronavirus zich als eerste verspreidde, kampt met noodweer. Begin deze week verhoogde de stad het overstromingsalarm naar het op een na hoogste niveau.