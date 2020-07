Twee Nederlandse zweefvliegers omgekomen bij botsing boven Duitsland

Twee Nederlanders zijn om het leven gekomen toen hun zweefvliegtuigen tegen elkaar botsten en neerstortten in de buurt van het Duitse Haltern am See.

Een van de slachtoffers is een 29-jarige man die lid was van Aero Club Salland. Hij was 's ochtends vertrokken vanaf het vliegveld bij Lemelerveld.

De toestellen stortten aan het begin van de middag neer, op een paar honderd meter van elkaar. Het ongeluk was boven een landelijk gebied op enkele tientallen kilometers van de Nederlandse grens.

Een van de slachtoffers lag volgens de Duitse omroep WDR naast zijn vliegtuig. De andere zweefvlieger werd na een zoektocht even verderop gevonden.

De Duitse autoriteiten onderzoeken de oorzaak van de botsing.