Lazio verliest voor derde keer op rij en legt rode loper uit voor Juventus

Thuis tegen Sassuolo kwam Lazio nog wel op 1-0, maar in de slotfase ging de ploeg toch onderuit: 1-2.

Verdediger Manuel Locatelli zag zijn ingreep via Luis Alberto in het doel belanden.

De nederlaag was terecht. Sassuolo-debutant Giacomo Raspadori dacht de score dacht te openen, maar de VAR greep onterecht in. Lazio zwijnde andermaal toen Filip Djuricic (ex-Heerenveen) de lat trof en kwam vervolgens fortuinlijk op 1-0.

Na rust kreeg Sassuolo alsnog waar het recht op had: de 1-1 van Raspadori telde wel en in blessuretijd dompelde Francesco Caputo Lazio in rouw met de 2-1.