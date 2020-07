Juventus ontsnapt tegen Atalanta dankzij twee omstreden strafschoppen

AFP

Juventus is met de schrik vrij gekomen in de topper tegen Atalanta Bergamo. Een helft lang werd Juventus in eigen huis van het kastje naar de muur getikt door de ploeg van Marten de Roon en Hans Hateboer. De voorsprong via Duvan Zapata was dan ook meer dan verdiend. Een discutabele strafschop bracht Juventus terug in de wedstrijd. Paulo Dybala knalde de bal hard tegen de arm van Marten de Roon (die zijn armen voor zijn borst hield), waarop Cristiano Ronaldo vanaf de stip voor 1-1 zorgde. Invaller Roeslan Malinovski knalde Atalanta - net als eerder tegen Lazio - in de slotfase toch naar de verdiende 2-1. In blessuretijd werd Juventus toch nog een handje geholpen toen arbiter Piero Giacomelli opnieuw hands constateerde toen de bal van dichtbij tegen de arm van Luis Muriel kwam. Ronaldo pakte het cadeautje uit en maakte zijn tweede van de avond: 2-2.

Matthijs de Ligt schreeuwt het uit van de pijn, nadat hij verkeerd is terechtgekomen op zijn schouder - Pro Shots

Matthijs de Ligt speelde de hele wedstrijd, maar deed dat bepaald niet pijnvrij. De Oranje-international raakte vroeg in de wedstrijd geblesseerd aan zijn toch al gekwetste schouder en speelde het duel met pijn uit. Spanning aan de top blijft uit Voor Atalanta zijn de druiven zuur. Sinds de coronapauze staat er geen maat op Atalanta Bergamo na de coronapauze. De club uit de zwaarst getroffen stad van Italië won al zijn zes duels sinds de hervatting van de Serie A, waaronder die tegen Lazio en Napoli. Bij een zege op Juventus was de ploeg uit Bergamo op zes punten gekomen van de koploper. Ook nummer twee Lazio kon de titelstrijd niet spannend maken. Het verloor thuis in extremis met 2-1 van Sassuolo.

Pro Shots

Lazio kan de droom van een derde scudetto vergeten. De nummer twee van de Serie A verloor voor de derde keer op rij. Thuis tegen Sassuolo kwam Lazio nog wel op 1-0, maar in de slotfase ging de ploeg toch onderuit: 1-2.

Lazio zichzelf niet sinds coronastop Lazio verloor na de coronastop van Atalanta Bergamo (3-2), AC Milan (0-3) en Lecce (2-1) en ook tegen nummer acht Sassuolo ging het mis. De nederlaag was terecht. Sassuolo-debutant Giacomo Raspadori dacht de score dacht te openen, maar de VAR greep onterecht in. Lazio zwijnde andermaal toen Filip Djuricic (ex-Heerenveen) de lat trof en kwam vervolgens fortuinlijk op 1-0. Verdediger Manuel Locatelli zag zijn ingreep via Luis Alberto in het doel belanden.

Lazio-doelman Thomas Strakosha baalt na de gelijkmaker van Sassuolo - Pro Shots

Na rust kreeg Sassuolo alsnog waar het recht op had: de 1-1 van Raspadori telde wel en in blessuretijd dompelde Francesco Caputo Lazio in rouw met de 2-1.

Parma in afzondering Spelers en stafleden van de Italiaanse voetbalclub Parma moeten voorlopig in afzondering verblijven. Bij een medewerker van de huidige nummer 12 van de Serie A is het coronavirus geconstateerd. Volgens Parma gaat het niet om een voetballer. De selectie en de begeleiding dienen onder medisch toezicht op het trainingscentrum in quarantaine te blijven. Wel mag er gewoon volgens het schema worden getraind en gespeeld. Parma treedt zondag op eigen veld achter gesloten deuren aan tegen Bologna, tenzij op de dag van de wedstrijd tijdens een testronde nieuwe besmettingen bij Parma worden vastgesteld. De positieve test bij Parma is het eerste coronageval in de Serie A sinds de herstart van de Italiaanse competitie op 19 juni.

AS Roma herstelde zich woensdag tegen Parma van een serie van drie nederlagen. Zaterdag gaf de nummer vijf van Italië daaraan een vervolg door met 3-0 te winnen bij Brescia. Uitzicht op deelname aan de Champions League hebben de Romeinen niet. De achterstand op nummer vier Internazionale, dat een wedstrijd minder speelde, is elf punten. Vertrek Kluivert? Justin Kluivert behoorde weer tot de wedstrijdselectie van AS Roma. De oud-Ajacied ontbrak bij de midweekse thuiswedstrijd tegen Parma (2-1), omdat trainer Fonseca niet tevreden was over de inzet van Kluivert tijdens de training. Volgens de Portugese coach was de instelling van de 21-jarige aanvaller de laatste dagen verbeterd en daarom kreeg Kluivert een herkansing in het Romeinse gezelschap. Een basisplaats of een invalbeurt zat er voor hem echter tegen Brescia nog niet in. Volgens Italiaanse media vertrekt Kluivert deze zomer mogelijk uit Rome.