Nederlandse economie krijgt tik, maar in Europa (nog) niet de heftigste

Door de lockdown hebben consumenten overal minder uitgegeven, maar hoeveel minder hangt af van de lengte en striktheid van de lockdown. "Hoe vaster de economieën zaten, hoe groter de economische klap is", zegt Hugo Erken, hoofd internationale economie van de Rabobank.

Zoals je in de grafieken hierboven kunt zien, was er in Nederland wel een dieptepunt in het aantal winkelverkopen in april, maar dat was een stuk minder diep dan bijvoorbeeld in Frankrijk of Spanje. Daar was de lockdown strenger en langer. Zweden is het andere uiterste, zegt Erken. Daar bleef een echte lockdown uit en dat is terug te zien in het aantal verkopen. Dat waren er nauwelijks minder dan voor de coronacrisis.

Wat ook een rol speelt, is hoe goed de digitale infrastructuur van een land is. "Je zag in Nederland dat verkopen werden verplaatst van de fysieke winkels naar websites", zegt Nora Neuteboom, econoom van de ABN Amro. "Hier kon dat, omdat veruit de meeste mensen goed internet hebben en ervaring hebben met online shoppen. Je moet vertrouwen hebben dat je product ook echt geleverd wordt."

Zie hier wat de klap is op onze arbeidsmarkt, vergeleken met andere landen: